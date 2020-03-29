ينبع 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واساتخذت الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع خطوات استعداديه بالمركز الطبي وفق أعلى المعايير الفنية من ناحية الطاقم الطبي (أطباء – تمريض) وكذلك الخدمات (التكييف - المصاعد) بالإضافة إلى إنشاء وحدة للفرز التنفسي بقسم الطوارئ.وأوضحت الهيئة أن جميع الخطوات التي اتخذت تأتي ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - وحرصها على صحة الإنسان مواطناً كان ومقيماً يعيش على أرض هذا البلد المبارك، مؤكدة أهمية حرص جميع السكان على أن يبقوا في منازلهم من أجل صحة الجميع وكذلك من أجل الحفاظ على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بمدينة ينبع الصناعية.// انتهى //23:05ت م0189