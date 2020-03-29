الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأثنى مجلس إدارة نادي الشباب على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكافحة فيروس كورونا المنتشر عالمياً وذلك في سبيل حفظ ورعاية أبناء هذا الوطن والمقيمين عليه.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس (عن بعد ) برئاسة خالد البلطان ، حيث أشاد المجتمعون بالدعم الذي تجده الأندية الرياضية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لتقوم بدورها ولتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين ، كما وجه مجلس الإدارة بالغ الشكر والتقدير لأبطال الصحة على كل ما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل مكافحة هذه الجائحة.وأقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع تكليف فهد الشعلان رئيسا تنفيذياً للنادي، وتكليف عبدالله الفارس مديراً لإدارة الإعلام والاتصال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ومواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي الإدارية والرياضية بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وذلك بالتنسيق مع شركة الصيانة وكذلك الاستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية وجميع إدارات النادي "عن بعد".وقرر النادي توجيه إدارة كرة القدم على العمل بتطبيق التمارين الرياضية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن بعد بواسطة تقنية الفيديو والمعتمدة من رئيس الجهاز الفني لكرة القدم لويس جارسيا وتحت إشرافه وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.وأوضح النادي أنه ونظراً للمتغيرات الطارئة التي يعيشها العالم أجمع، وإيقاف النشاط الرياضي اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير المالية في سبيل خفض وتقليل المصروفات وإعادة أوليات ميزانية النادي حتى انفراج الوضع الراهن، والمتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما يرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد توقف النشاط الرياضي،والحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الراهنة، وكذلك تكثيف البرامج والرسائل التوعوية التي تبث عبر قنوات النادي الإعلامية.// انتهى //23:05ت م0190