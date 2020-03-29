الليث 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 واسشهدت الطرق والشوارع والميادين العامة بمحافظة الليث اليوم ، خلوها من المركبات والمارة ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول ، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأبرزت "وكالة الأنباء السعودية" خلال جولاتها الميدانية التجاوب المجتمعي في محافظة الليث وعدد من المراكز والقرى التابعة لها منذ تطبيق منع التجول والتزامهم بالتعليمات الصادرة لمنع التجول الذي يأتي حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات .وسجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة والأحياء السكنية بمحافظة الليث لتطبيق أمر منع التجول .// انتهى //23:08ت م0191