طريف 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسشهدت طرق وشوارع محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تجاوباً من المواطنين والمقيمين وانضباطية خلال ساعات منع التجول، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والسبل الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة،لمواجهة هذه الجائحة، وتأكيداً لمدى الوعي المجتمعي لمتطلبات احتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.ورصدت "واس" التجاوب المجتمعي في محافظة طريف منذ تطبيق منع التجول ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة .كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة بالمحافظة لتطبيق أمر منع التجول.// انتهى //23:12ت م0193