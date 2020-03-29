محايل 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم , نقطة الضبط الأمني بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة, واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين من المركز لاسيما وأن المركز يقع على الطريق الدولي المؤدي إلى محافظة جدة، ومركز الحريضة، وشهد المركز التزاماً بأمر منع التجول، الرامي لتحقيق أفضل النتائج المترتبة على الإجراءات والاحترازات الهادفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتجول الفلقي على الأحياء و القرى بالمركز، و المتاجر التموينية والصيدليات والاستراحات الشبابية يرافقه رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني، كما شهد المحافظ عملية التعقيم و التطهير التي قامت بها البلدية في الشوارع الرئيسة وذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي.وأكد محافظ محايل المكلف أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا, مثنياً في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والإرشادات..// انتهى //23:14ت م0195