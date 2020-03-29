عرعر 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بالمختبر الاقليمي وبنك الدم بالمنطقة مبادرة بعنوان " نوصلك للمنزل "وذلك للتبرع بالدم خلال ساعات منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.وتأتي هذه المبادرة كإحدى مبادرات صحة الحدود الشمالية لدعم بنوك الدم بالمنطقة لدعم كافة المحافظات.// انتهى //23:15ت م0196