حائل 5 شعبان 1441هالموافق 29 مارس 2020 م واسنفذ مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل (612) جولة توعوية وإشرافية للفريق الميداني من الجهات الحكومية ذات العلاقة, وذلك بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس اللجنة العليا للمركز وبإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.وبلغت الجولات التي نفذها المركز منذ الأسبوع الماضي 668 جولة , شملت (235) زيارة للاستراحات الشبابية الخاصة قبل أمر منع التجول، و(242) زيارة لمنافذ بيع السلع الضرورية ضمت قطاع التموينات والسوبرماركت والهايبرماركت في المنطقة ، وجولات رقابية لـ (50) صيدلية، وزيارة (70) محلاً في يعمل في أنشطة الاتصالات، بالإضافة إلى (40) زيارة للشقق المفروشة والفندقية ، وجولات على سوق الخضار المركزي وأسواق اللحوم، والوقوف رقابياً على (25) محطة وقود , مع توزيع( 100.000 ) كمام على جهات حكومية وخدمية.يذكر أن مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل أنشئ بتوجيه من سمو أمير المنطقة لمتابعة مستجدات القرارات الاحترازية ضد فيروس كورونا لتوجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقرارات، بتنفيذ جوالات ميدانية وإيصال الرسائل التوعوية والتوجيهات للمجتمع وقطاع الخدمات ومنافذ البيع وبث مواد إعلامية توعوية ومواد مرئية لمركز الأزمات عبر حساب إمارة منطقة حائل.// انتهى //23:23ت م0197