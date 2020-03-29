الخرطوم 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست حالات.وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم في التقرير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس كورونا المستجد في السودان:" إن المصاب رقم 6 وصل إلى البلاد قادما من الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس الجارى ,مشيرا إلى أن المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنه تم تطبيق إجراءات متابعة مخالطيه".// انتهى //23:32ت م0199