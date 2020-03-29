الباحة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسواصل فريق وكالة الأنباء السعودية "واس" الميداني بمنطقة الباحة جولاته لتغطية الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية باختلاف تخصصاتها للتأكد من التزام الجميع بإجراءات تطبيق أمر منع التجول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووثقت "واس" بوسطة عدسات مصوريها انضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة الباحة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //23:43ت م0201