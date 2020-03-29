الدمام 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأبرزت "واس" مساء اليوم عبر محرريها ومصوريها في المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة في عمليات تعقيم وتنظيف الطرقات الرئيسة والفرعية بمدينتي الدمام والخبر خلال ساعات منع التجول، التي استفادت منها لتفادي الازدحام المروري، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.وكثفت أمانة الشرقية والبلديات التابعة لها أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المنطقة تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتقيد بالإجراءات الوقائية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.وشملت أعمال التعقيم والتطهير الشوارع الحيوية والطرقات والميادين وحاويات النفايات والمرافق العامة لمحاربة فيروس كورونا والوقاية منه ومنع انتشاره.// انتهى //23:50ت م0202