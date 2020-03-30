سياسي / مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين على الرياض وجازان
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
القاهرة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.
وأعربت الخارجية المصرية - في بيان اليوم - عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة على تضامُن مصر ودعمها المملكة في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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