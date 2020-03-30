القاهرة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.وأعربت الخارجية المصرية - في بيان اليوم - عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة على تضامُن مصر ودعمها المملكة في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.//انتهى//00:11ت م0204