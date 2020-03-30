حائل 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم اتصالا هاتفيا بمدير شرطة منطقة حائل اللواء دكتور كتاب بن عقيلان العتيبي للاطمئنان على صحته بعد عملية جراحية أجراها في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سائلاً الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اتصالا هاتفيا باللواء "العتيبي" للاطمئنان على صحته، متمنياً سمو نائب أمير المنطقة له السلامة الدائمة.من جانبه أعرب اللواء "العتيبي" عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على هذه اللفتة الكريمة، مثمناً اهتمام سموهما وتواصلهما الكريم.// انتهى //01:04ت م0205