لندن 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأدانت المملكة المتحدة بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين باتجاه أحياء سكنية في الرياض وجازانوقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي:" أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قبل الحوثيين على الرياض وجازان يوم أمس، إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية".وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية:" هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع، وبينما كان رد الحوثيين إيجابيا على هذا المطالبة، فإن أفعالهم مخالفة لذلك".وطالب كليفرلي ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلا وبشكل بنّاء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.// انتهى //01:44ت م0206