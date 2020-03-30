الشقيق 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضح رئيس الجمعية معاذ بن سعد الفلقي، أن الجمعية أودعت أكثر من 48 ألف ريال في حسابات الأيتام التابعين لها، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ 240 يتيمًا ويتيمة, مشيراً إلى أن الجمعية بدأت بدراسة وإعداد مشروع تفطير الأسر في شهر رمضان المبارك وتسويقه على المؤسسات والأفراد، الذي يشمل جميع الأسر المسجلة بالجمعية من أيتام وفقراء وكبار سن وأرامل ومطلقات وأسر السجناء.وأفاد الفلقي أن الجمعية ‏أطلقت العديد من المبادرات للتوعية وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، انطلاقاً من دور الجمعية التوعوي في تثقيف جميع مستفيديها بالفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.// انتهى //01:47ت م0207