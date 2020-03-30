واغادوغو 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلن مكتب الاتصال بوزارة النقل البوركينية، اليوم، إصابة وزير النقل، فينسانت دابيلغو، بفيروس كورونا المستجد وذلك إثر فحوصات أجراها ظهرت إيجابية.وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد أعلنت أمس الأول حالة الطوارئ في البلاد، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.يذكر أن بوكينافاسو سبق أن أعلنت أيضًا في وقت سابق إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا المستجد، وهم وزراء التعليم والداخلية والخارجية والمناجم.// انتهى //02:11ت م0210