أملج 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسبدت شوارع محافظة أملج خلال ساعات منع التجول ، خالية من الماراة والمركبات وسط متابعة من الجهات الأمنية، فيما بدت أحياء المحافظة هادئة ومطمئنة."واس" أبرز جهود الأجهزة الأمنية في الطرق والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لضمان تحقيق المصلحة من هذا الأمر الذي يأتي ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة حرصاً على سلامة الموطن والمقيم والوقاية من فيروس كورونا.وأثبت خلو الشوارع من المركبات والمارة وعي وتعاون المواطنين والمقيمين مع أمر منع التجول الرامي للحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمنه واطمئنانه.// انتهى //02:12ت م0211