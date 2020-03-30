الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران ، الحدود الشمالية ، الجوف). فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:30ت م0002