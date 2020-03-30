الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي.الداخلية: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.فريق أمني لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة للظروف الطارئة.متحدث التحالف: «الحوثي» أول جماعة إرهابية تحصل على صواريخ باليستية.كبار العلماء: هجمات الحوثي خارج المسار الإنساني المتحد في مواجهة كورونا.تكريم مواطنة خصصت تطبيقاً إلكترونياً لطلبات الصيدليات.ارتفاع حالات التعافي من كورونا.. و96 إصابة جديدة.قمة العشرين.. خطوات وإجراءات وأفكار.طائرة «درون» لرصد درجة حرارة المتسوقين في المدينة.دعم أوروبي لوقف إطلاق النار في سورية.أسابيع تفصل إفريقيا عن الجائحة.. وتهديدات الفيروس تعود للصين.لماذا تردد نظام خامنئي في فرض الحجر الصحي؟.القنبلة العائمة في البحر الأحمر.. قبل أن تقع الكارثة الأخطر على العالم.// يتبع //06:39ت م0003