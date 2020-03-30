كانبيرا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واساعلنت الحكومة الفيدرالية الاسترالية تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي بعد أن تسببت ازمة فيروس كورونا في انخفاض قيمة الشركات الأسترالية. يأتي ذلك في ظل مخاوف حكومية جدية بأن الشركات الأجنبية الغنية يمكن أن تستفيد من الانخفاض في قيم الأصول بفعل الركود الكبير في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.وقال وزير الخزانة الفيدرالي جوش فريدنبرغ أن التغيير ، الذي دخل حيز التنفيذ ليلة امس الأحد ، مؤقت وسيحمي المصلحة الوطنية لأستراليا. وبموجب التشديد الجديد فأن جميع الاستثمارات الأجنبية المقترحة ، الخاضعة لقانون الاستحواذ الأجنبي ، ستتطلب من الآن فصاعدًا موافقة فيدرالية ، بغض النظر عن القيمة أو طبيعة المستثمر الأجنبي.وفي سياق متصل ،اعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية اجراءات من الدرجة الثالثة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز ان قيود الدرجة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين.واشار اندروز ان هناك اربعة استثناءات لمغادرة المنزل بموجب الاجراءات الجديدة وهي: الحصول على الرعاية الطبية والذهاب الى العمل واداء التمارين اليومية مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي والذهاب الى السوق لشراء المواد الضرورية. واوضح اندروز ان المخالفين سيتلقون غرامات تزيد عن 1600 دولار استرالي. ووصل عدد الاصابات في فيكتوريا الى 821 حالة.// انتهى //06:52ت م0007