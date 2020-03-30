كانبيرا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واساعلنت ولاية تازمانيا الاسترالية عن وفاة امرأة في الثمانينيات من العمر في المستشفى صباح اليوم الاثنين بسبب بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة بالفيروس تسجلها الولاية.وقال رئيس حكومة الولاية بيتر غوتين في مؤتمر صحفي "على كل سكان ولاية تازمانيا فهم أن الموضوع ليس سهلا، الموضوع خطير وحياة الناس في خطر".كما اعلنت مقاطعة العاصمة الفيدرالية كانبيرا ايضا تسجيل اول حالة وفاة بسبب كورونا وهي لامرأة تبلغ من العمر 80 عام.وبذلك يرتفع عدد الوفيات في استراليا الى 18 حالة وفاة.// انتهى //06:53ت م0008