عام / ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كورويا الجنوبية إلى 9 آلاف و 661 شخصا
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
سول 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) مما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9 آلاف و61 6شخصا.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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