سول 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) مما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9 آلاف و61 6شخصا.وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.// انتهى //07:04ت م0011