طرابلس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،إعلان المجلس الرئاسى ، موضحة أن المجلس الرئاسي إستجاب للتوصيات المستعجلة التي رفعتها له اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا والتي من شأنها تشديد الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرة تمديد فترة حظر التجول المفروض لتُصبح ابتداءً من الساعة الـ2 ظهراً حتى الساعة الـ7 صباحاً.وأشارت الصحف إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن نتائج تحاليل الأشخاص المخالطين لحالة مدينة مصراتة، أن التحاليل كشفت إيجابية 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، وسلبية 7 حالات أخرى، موضحا أن إجمالى الحالات 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، داعيا إلى ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية من أجل عدم تفشى الفيروس.وتطرقت الصحف إلى مطالبة عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية، في بيان مشترك،”المجلس الرئاسي”، بإقالة وزير، ووكيل وزارة صحة الوفاق، وذلك بسبب تقصيرهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،وأمهلت البلديات، المجلس الرئاسي مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم والتي وشملت سرعة صرف ميزانيات مباشرة، مهددة فى حالة عدم تنفيذ ذلك فسوف لن تتعامل مع حكومة الوفاق .وتناولت الصحف إستمرارالعمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى محاور طريق المطار وعين زارة ومشروع الهضبة وصلاح الدين، مشيرة إلى تصاعد القصف العشوائى من كلا الطرفين بالمدفعية الثقيلة وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى ، كما تطرقت إلى إستمرار القصف الجوى للطرفين فى منطقة أبو قرين شرق مصراتة وسط سقوط قتلى بين قوات الوفاق وتطرقت الصحف إلى إعلان الولايات المتحدة الأميركيةأنها ستقدم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس «كورونا»، حسبما أعلنت السفارة الأميركية ،موضحة أن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أُصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.// انتهى //07:55ت م0013