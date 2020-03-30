الكويت 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) هي ثلاث مواطنات كويتيات ومقيمتان اثنتان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 72 حالةً.وقال في تصريح له اليومإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //08:41ت م0015