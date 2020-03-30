المدينة المنورة 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //08:56ت م0017