بكين 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج، بينما أغلقت السلطات الحدود أمام الوافدين الأجانب وقلصت بشدة عدد الرحلات الحوية الدولية.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس ، بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضًا من 45 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان اليوم أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 شخصًا في 29 من مارس.وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470 حالة إصابة.// انتهى //09:06ت م0019