القاهرة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تعد قضية أساسية على مستوى العالم مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة والمواطنون في إدارة الأزمة.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و4 وفيات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 182 حالة.ولفتت صحف الإثنين الانتباه إلى تدمير قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي الرياض وجازان بالمملكة المملكة العربية السعودية.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على إدانة مصر للهجوم الحوثي على مدينيى الرياض وجازان ودعمها كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.وتناقلت صحف القاهرة إعلان المفوضية الأوروبية أنها تعكف على وضع مقترحات لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا والإفراج عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة لمساعدة التكتل على التعافي من الاضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.// انتهى //09:20ت م0021