الخرطوم 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان وزارة الصحة السودانية أمس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع عدد الإصابات إلى ستة حالات.ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وأخبرت عن شن قوات الجيش الوطني الليبي، أمس هجوماً هو الأعنف على تمركزات ومواقع الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور طرابلس.وعرجت صحف الإثنين على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار اعتداءات المستوطنين، على قريتي المغير برام الله، والتوانة بالخليل ومهاجمة المواطنين ورشقهم بالحجارة، وقطعهم 300 شجرة زيتون جنوب بيت لحم.ولفتت الانتباه إلى تسلم القوات العراقية القاعدة الجوية في محافظة كركوك شمالي البلاد من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.// انتهى //09:26ت م0022