إسلام آباد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم وصول فريق طبي من الصين إلى باكستان لمساعدة السلطات الباكستانية في التغلب على جائحة كورونا.واهتمت بتأكيد الحكومة الباكستانية بأن معظم المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين زاروا إيران.ونشرت إدانة باكستان للهجمات الصاروخية التي شُنت على الرياض وجازان، وتجديدها التضامن مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.وأشارت الصحف إلى إمكانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى أكثر من 12 ألف حالة خلال الأيام القادمة نظراً لوجود آلاف الحالات المشتبهة والتي تنتظر الخضوع للفحص الطبي.وأخبرت عن توجيه رئيس الوزراء عمران خان بإعادة استئناف حركة النقل والشحن بين المدن والأقاليم لضمان استمرارية توفير مواد التموين والوقود والأدوية مع إبقاء باقي الإجراءات التي تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا قائمة.وتطرقت إلى انتقاد وسائل الإعلام الباكستانية للدور السلبي الذي أدته إيران في تصدير فيروس كورونا إلى باكستان عمداً عبر الحدود رغم إغلاق باكستان جميع منافذها البرية والجوية ومطالبتها من الحكومة الإيرانية التعاون في مكافحة هذا الفيروس القاتل.وفي الشأن الدولي أشارت صحف باكستان إلى توجه العالم نحو ذروة جائحة كورونا مع ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة به واضطرار نصف سكان العالم على البقاء في العزلة.// انتهى //10:28ت م0024