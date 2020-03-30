أبوعريش 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية في محافظة أبوعريش اليوم، بتوزيع 85 سلة غذائية و250 قسيمة شرائية بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال على أكثر من 300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس اللجنة الاجتماعية في الجمعية عبد الله بن إسماعيل جوخب أن الجمعية شرعت في توزيع السلال الغذائية في المرحلة الحالية، وذلك لحرص الجمعية على تأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية, مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والمحتاجين .// انتهى //10:38ت م0026