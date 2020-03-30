اقتصادي / تراجع أسهم اليابان بفعل مخاوف من عزل طوكيو بسبب فيروس كورونا
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
طوكيو 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية اليوم إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفرض أو تشديد إجراءات العزل في المزيد من الدول مما أثار مخاوف من أن طوكيو قد تبدأ أول عزل لها على الإطلاق.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.6 % إلى 19084.97 نقطة بعد تحقيق مكاسب 3.9 % يوم الجمعة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % إلى 1435.54 نقطة.
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