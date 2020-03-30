طوكيو 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستراجعت الأسهم اليابانية اليوم إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفرض أو تشديد إجراءات العزل في المزيد من الدول مما أثار مخاوف من أن طوكيو قد تبدأ أول عزل لها على الإطلاق.ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.6 % إلى 19084.97 نقطة بعد تحقيق مكاسب 3.9 % يوم الجمعة.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % إلى 1435.54 نقطة.// انتهى //12:01ت م0041