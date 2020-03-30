لندن 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأزمة التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد زادت من معاناة السوريين في الداخل.وأشار المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا لها في تقرير له اليوم إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بفعل إغلاق المعابر ونقص الدعم، وقلة الموارد المتاحة في مختلف مناطق سيطرة أطراف النزاع.ولفت الانتباه إلى أن هذا يهدد بمزيد من الويلات للسوريين الذين لا يكادون يخرجون من أزمة حتى يسقطون في غيرها.وأشار على سبيل المثال إلى أن البعض في شمال إدلب رفعوا إيجارات المنازل التي تلجأ إليها العوائل التي تشردت إلى الحدود السورية التركية، هربًا من عمليات النظام السوري في مناطقها جنوب وشرق إدلب وشمال حماة وغرب حلب.كما رصد ارتفاعات كبيرة في أسعار الخيام والمواد الغذائية والتجارية.// انتهى //12:05ت م0043