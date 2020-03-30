الكويت 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت جلسة اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4759 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر99 مليون سهم تمت عبر 7849 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر28 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4058 نقطة بنسبة هبوط بلغت 66ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر32 مليون سهم تمت عبر 1717 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5116 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر67 مليون سهم تمت عبر 6132 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر24 مليون دينار .// انتهى //13:28ت م0065