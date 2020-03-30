وارسو - تيرانا 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في بولندا اليوم إلى 1905 مصابين، فيما بلغت الإصابات في ألبانيا إلى 212 حالةً بعد تسجيل إصابات جديدة في البلدين خلال الساعات الأربع وعشرين ساعةً الماضيةً.وسجلت وزارة الصحة البولندية وفق بيانها 43 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، فيما سجلت أربعة وفيات بالفيروس لمرضى كبار في السن وشخص في أوائل الثلاثينات وكانوا جميعًا يعانون أمراضًا أخرى.وأغلقت الحكومة البولندية المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.أما في ألبانيا فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.وأشارت في بيان إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.// انتهى //13:35ت م0068