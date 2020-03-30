جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلقت جامعة جازان مبادرة لدعم إجراء الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)" بدعم من معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في الوقاية من الفيروس.وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد عبدالحق أن المبادرة تهدف إلى رصد وتطوير وسائل سريعة وفعالة للتشخيص والوقاية والعلاج من الفيروس، والعمل على تطوير خيارات للعلاجات واللقاحات، ودراسات سريرية عن الفيروس، ودراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إضافة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوائح والأوبئة وتنزيلها على جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية، إضافة إلى العديد من الأهداف والمحاور الأخرى تشمل المجالات الصحية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.ودعت عمادة البحث العلمي الباحثين والباحثات من الجامعة لتقديم مقترحاتهم البحثية عبر البريد الإلكتروني للعمادة srd@jazanu.edu.sa خلال الفترة المحددة للتقديم وباستخدام نموذج "طلب دعم بحث لعضو هيئة تدريس" الخاص بالمبادرة على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي، مشيرة إلى أن فترة انتهاء التقديم يوم 12 أبريل 2020م.// انتهى //13:39ت م0070