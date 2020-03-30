الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسبلغ عدد الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس كورونا التي ساهمت stc في بثها من منطلق مسؤوليتها المجتمعية أكثر من 1.6 رسالة (1,671,784,695 مليون رسالة)، خلال الـأربع والأربعين يوما الماضية وذلك باستخدام عشر لغات.وبدأت stc حملاتها التوعوية بطرق الوقاية من فيروس كورونا في وقت مبكر وتحديداً في الـ13 من شهر فبراير الماضي، حيث بثت رسائلها باللغتين العربية والإنجليزية وثماني لغات أخرى إلى ملايين المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارات الصحة والداخلية والتعليم والحج والعمرة إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وشملت الرسائل التوعوية اللغات الصينية، والألمانية، والمالاوية، والفارسية، والإسبانية والكورية، ولغة التجالوج ، والأوردو.وتأتي هذه الرسائل ضمن مبادرات stc في الحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى الوعي للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد covid19.// انتهى //13:40ت م0071