نجران 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسمع شروق شمس كل صباح على مدينة نجران تعود الحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة ، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران ، حيث تشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي يتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .ورصدت - واس - في سوق الخضار صباح اليوم وفرة المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ، وقيام المزارعين بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها ، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.// انتهى //13:45ت م0073