الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 3.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6373.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الوطنية، وصادرات، والعالمية، وفيبكو، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، والخبير ريت، والشرقية للتنمية، وسافكو، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.18%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، والراجحي، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 82.82 نقطة ليقفل عند مستوى 5516.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 643 صفقة.// انتهى //14:21ت م0079