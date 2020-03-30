لندن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلن متحدث بإسم مكتب شؤون ولي عهد بريطانيا اليوم إن أمير ويلز، الأمير تشارلز أنهى فترة الحجر الذاتي التي خضع لها في مقر إقامته بأسكتلندا منذ تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.وأكد المتحدث إن ولي العهد البريطاني بصحة جيدة الآن ويمارس نشاطه وفقاً لتوجيهات الأطباء والإرشادات الرسمية المتبعة لمحاربة إنتشار كورونا.يمما ُيذكر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أخضعا نفسهما الأسبوع الماضي للحجر الصحي الذاتي بعد تأثرهما بأعراض الفيروس الخطير.// انتهى //15:51ت م0092