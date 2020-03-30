الخبر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلقت أمانة الشرقية أمس المرحلة الثانية لأعمال التعقيم والوقاية في الخبر التي ستستمر لمدة 10 أيام، تشترك فيها بلدية الخبر بـ 36 معدة، بمساندة من إحدى الشركات الوطنية بـ 10 معدات ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة بمحافظة الخبر للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا للإجراءات الاحترازية.وأوضحت الأمانة أن المرحلة الثانية تشمل تعقيم طريق الملك عبد الله، وشارع الملك عبدالعزيز، وجميع الشوارع الداخلية بأحياء الثقبة والخبر الجنوبية، وأحياء العزيزية ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تُبذل لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد.وثمنت الأمانة مساندة إحدى الشركات الوطنية بالتعقيم والدعم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال ، معربة عن اعتزازها بهذه المشاركة الوطنية ، مبينة أن مساندة الجهود الرسمية هي دلالة على حيوية المجتمع ومؤشر على تقدّم الأمم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، و أنه يعكس مدى الوعي في تعزيز التكامل المؤسسي، مشيدة بجهود الكوادر البشرية المشاركة في هذه المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة ودرء الوطن من أي مخاطر، وتماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس باتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة .// انتهى //15:53ت م0093