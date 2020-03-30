خيبر 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واسكثف مكتب البريد السعودي بمحافظة خيبر الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إيصال الطرود للعملاء من مواطنين ومقيمين إلى منازلهم في المحافظة والمراكز التابعة لها وفق أعلى المعايير الصحية لحماية المجتمع .وتضمنت هذه الإجراءات التعقيم المستمر داخل مكتب البريد، إضافة إلى إجراءات تخص الموظفين من حيث سياسة العمل عن بعد، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم منها مبادرة " لسلامتك نوصلها لك " ، وذلك بإيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود وبشكل سريع.// انتهى //15:54ت م0094