بغداد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واساعلنت الخارجية العراقية اليوم، عن تسيير أولى الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات العربية.وافاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي اليوم بان الرحلة الجوية التي تقل 280 مسافرا عراقيا تمت بالتنسيق مع خلية الأزمة الوزارية المكلفة بمنع انتشار فيروس "كورونا" ووزارة النقل والقنصلية العراقية في دبي .// انتهى //15:54ت م0095