محايل 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسواصلت نقطة الفحص البصري بمدخل مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال المع - بحضور رئيس مركز الحبيل محمد بن مسفر بن حصين اليوم - فحص سالكي الطريق والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المحافظات، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بنقطة الفحص البصري في مدخل مركز الحبيل إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية مستخدمي الطرق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والطرق السليمة لغسل اليدين والمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب إجراء الفحص البصري للمواطنين والمقيمين عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة على نظافة اليدين والبعد عن التجمعات.// انتهى //15:55ت م0099