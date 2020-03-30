ينبع 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع بالعمل على نظافة وتعقيم أكثر من 100 جامع ومسجد بينبع، وذلك لمواكبة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم العمل على تشكيل فرق ميدانية مزودة بالعمالة والمعقمات، وتم وضع خطة عمل لتعقيم جميع الجوامع والمساجد بمحافظة ينبع.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبد الرحمن بن زيدان العلوني أن العمل جارٍ على استكمال الجهود في نظافة وتعقيم المساجد، مؤكدًا على متابعة الوزارة وحرصهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم وعٍظَم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.// انتهى //17:33ت م0132