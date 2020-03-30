الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن نسبة التعقيم في مدن حاضرة الدمام بلغت أكثر من ٨٠ ٪، وأن أبرز جهودها التي تمت خلال الفترة الماضية، تضمنت، الجولات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، ونظافة المدن، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ورفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس.وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية وجميع البلديات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" من خلال تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بالإغلاقات ومتابعتها.ولفتت الانتباه إلى أنه جرى القيام خلال الفترة الماضية بـ ٢٩٢٨٠ جولة رقابية أسفرت عن توجيه ٨١٩٥ إشعاراً للمحلات التجارية، وتوجيه ٨٣٨ مخالفة، فيما جرى إغلاق ١٠٧٩ منشأة من خلال مشاركة ٣٣٠٤ أفراد في الجولات الرقابية التي شملت مدن حاضرة الدمام, بينما بلغت عدد جولات الإصحاح البيئي ١٠٦٥٩ جولة، وجرى تعقيم ١٣٥٣٥ موقعاً، من خلال تسخير ١٢٠٠٠ ألف عامل لتطهير المرافق العامة، إضافة إلى تسخير ٢٣٢٨ مراقباً صحياً للقيام بجولات وحملات مراقبة ميدانية، واستخدام ١٧٦١ آلية للإصحاح البيئي في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة.وأفادت الأمانة أن مركز البلاغات والطوارئ ٩٤٠ التابع لها تلقى عدداً من البلاغات التي جرى استحداثها مؤخراً بسبب أزمة كورونا تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة.وفي الجانب التوعوي قامت الأمانة بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.وأضافت أمانة المنطقة الشرقية أن الخدمات والأعمال التي توفرها قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخراً، عبر تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة الأمانة الرقمية وجميع القنوات الإلكترونية المتاحة، إضافة إلى استمرارية سير الأعمال في المشاريع التي تنفذ حاليا مع اتباع الإجراءات الوقائية.وشددت الأمانة على استمرار أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية واستمرار الجولات الرقابية، وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات ذات العلاقة، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة.// انتهى //17:34ت م0133