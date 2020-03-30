بريدة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، اليوم نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.وشملت البرامج التي أتاحتها عمادة الدراسات العليا بالجامعة أمام المتقدمين ٧٦ برنامجاً في الدراسات العليا منها: 18 برنامجًا في الدكتوراه، و٥٨ برنامجاً للماجستير في الجامعة، حيث تتم عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.// انتهى //17:34ت م0134