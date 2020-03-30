أبها 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير استقبال طلبات المستفيدين و شكاويهم عن بعد، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالرقم 0508510060 ، وتطبيق الزوم الخاص بالأمانة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الأمانة، وحرصاً على تسهيل إنهاء معاملات المستفيدين دون تأخير.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن استقبال المستفيدين ومتابعة معاملاتهم حتى انتهائها هو تحقيق لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – بكل يسر و سهولة دون عناء، مبينًا أن الأمانة تهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين من متابعة واستقبال طلبات المستفيدين عن بُعد وتوجيهها لجهة الاختصاص والتواصل معهم وموافاتهم بالإجراءات التي تمت على طلباتهم بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.وأكد أن الأمانة تطمح إلى الوصول إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمات للمستفيد وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن جميع الطلبات التي تم استقبالها في محل اهتمام الأمانة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيالها وإنهائها.الجدير بالذكر أنه يتم استقبال طلبات المستفيدين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.// انتهى //17:34ت م0135