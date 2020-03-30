أبها 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسرأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي أمس، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الحالي باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.ونوه معاليه خلال الاجتماع باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتوفير سبل السلامة والحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وبالدعم غير المحدود الذي تحظى به مختلف القطاعات بالمملكة ومنها قطاع الجامعات من قبل القيادة الرشيدة، مشيداً بالخطط البديلة التي أقرتها وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية عالية.وأكد الدكتور نقادي على أعضاء هيئة التدريس بأهمية العمل بمبدأ التيسير على الطلاب والطالبات ومراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالتدابير والاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا، مع الحفاظ على المخرجات التعليمية، ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف ونواتج التعلم. معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تضمنت الإحاطة بالقرارات المتخذة بالتفويض من مدير الجامعة، وإقرار آلية قبول نشر الأبحاث العلمية في مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية، ومناقشة مقترح الحوافز التشجيعية للبحث العلمي.// انتهى //17:36ت م0137