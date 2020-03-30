الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أطلق وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال في مكتبه اليوم، مبادرة "جسد واحد" لدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي في مهمتها الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19", بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي فيصل العطاوي.‎ وأكد الدكتور البتال، أهمية مبادرة القطاع الخاص في مساندة الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الجائحة، وتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تؤكد دائماً على أهمية دعم المبادرات التكاملية بين مختلف الجهات، لاسيما في هذه المرحلة، متمنياً لمنسوبي المبادرة التوفيق.من جهته قدم الخالدي باسمه واسم منسوبي الغرفة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل للمبادرات المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.وبين أن المبادرة تهدف إلى دعم طواقم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بما يضمن تسهيل عمل المسعفين وتسرع من تجاوبهم مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا، بالشراكة مع غرفة الشرقية وعدد من شركات القطاع الخاص ، ضمن مبادراتها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.// انتهى //18:03ت م0145