الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسندد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدا أنها عدوان غاشم وغدر وخيانة، في حين أن دول العالم في استنفار لمواجهة وباء مرض كورونا الذي قضى على الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم .وقال سماحته: لقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين لبحث سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وقد نتج عن اجتماع القمة بحمد الله تعالى عدة قرارات تعود بالخير والنفع على الجميع، مما يؤكد حرص واهتمام قادة هذه البلاد المباركة لدعم جميع القضايا الإقليمية والدولية في مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.وأضاف سماحته: إن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة هو في الحقيقة استهداف للمدنيين، واستهداف لوحدة وتضامن دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤكد على فساد نفوسهم، وخبث طويتهم، ونقضهم للعهود والمواثيق.وسأل سماحته الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يوفقهما ويبارك في جهودهما، وأن يحفظ بلادنا من كيد الأشرار، ويوفق رجال الأمن ويسدد خطاهم ويحفظ جنودنا المرابطين على الثغور ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم ويجزل الأجر والثواب للكوادر الصحية على جهدهم وعملهم.// انتهى //19:27ت م0168