نجران 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسخلت الطرقات والميادين بمنطقة نجران من المارة والمركبات خلال فترة منع التجول، إلا من استثني من الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ما يؤكد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.واس جالت بعدستها ووثقت الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع.//انتهى//19:29ت م0170